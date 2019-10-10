Отчим избитой в Ингушетии девочки уволен после проверки

Отчима девочки из Ингушетии, которую длительное время избивала родная тетя, уволили по результатам служебной проверки, рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина работал в конвойной службе, где ранее познакомился с будущей женой. Известно, что женщина на тот момент уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает «360» со ссылкой на информированный источник.

Проверка была начата сразу после того, как тетю девочки обвинили в издевательстве над племянницей.

Напомним, 4 июля девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Позже ее перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля, где у нее диагностировали переломы ребер, а также травмы позвоночника. Обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью было предъявлено тете девочки.

С родной матерью девочка встретилась в середине сентября.