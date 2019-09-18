Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью

Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Момент встречи мамы и девочки не передать словами», – цитирует Кузнецову РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Она отметила, что дочь очень обрадовалась матери, обнимала ее и просила, чтобы та больше никуда не уходила. Женщина обнимала дочь и плакала, отметили в пресс-службе.

«Мы увидели, что они любят друг друга, как они нужны друг другу. Маму ребенку никто не заменит, на то она и мама», – отметила омбудсмен.

По словам Кузнецовой, с правовой точки зрения ничто не препятствует встречам ребенка и матери в больнице. Женщина просила оказать содействие в возвращении дочери домой.

В ближайшем будущем девочка все еще будет оставаться в больнице на лечении, после будет прорабатываться вопрос дальнейшего жизнеустройства.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать избитой в Ингушетии девочки приехала в Москву за ребенком и потребовала вернуть дочь в семью.

Напомним, 7 августа девочке ампутировали правое предплечье, после чего было объявлено, что ей поставят протез. 4 июля девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Позже ребенка перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля, где у нее диагностировали переломы ребер, а также травмы позвоночника. Обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью было предъявлено тете девочки.