Мать избитой в Ингушетии девочки угрозами потребовала вернуть ребенка

Мать избитой в Ингушетии девочки приехала в Москву за ребенком и потребовала вернуть дочь в семью, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева.

«Мать девочки с адвокатом приехала ко мне, сказала, что хочет забрать девочку, при этом потребовала оплатить им билеты в Москву. Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: «Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно», был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?» – пояснила Чахкиева, передает РИА «Новости».

По словам детского омбудсмена, приехавшие женщины начали ей угрожать, после чего беседа прекратилась.

Напомним, 7 августа девочке ампутировали правое предплечье, после чего было объявлено, что ей поставят протез. 4 июля девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Позже ребенка перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля, где у нее диагностировали переломы ребер, а также травмы позвоночника. Обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью было предъявлено тете девочки.