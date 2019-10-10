Дания решила ввести контроль на границе со Швецией

Пограничный контроль для людей, приезжающих из Швеции в Данию, будет введен Копенгагеном в рамках реализации «пакета мер по повышению безопасности», сообщает Датское радио со ссылкой на министерство юстиции.

Инспекция на границе будет поэтапно вводиться с середины ноября 2019 года. Еврокомиссия и правительство Швеции уже проинформированы об этом, передает ТАСС.

Также датское правительство предлагает создать новую структуру полицейского сотрудничества в борьбе с организованной трансграничной преступностью в регионе Эресунн.

Меры станут следствием ряда преступлений, совершенных в последнее время, в которых подозреваются жители Швеции.

Среди других мер «пакета безопасности», предлагаемых правительством Дании, это выделение средств на 300 новых камер наблюдения, которые стражи порядка смогут по собственной инициативе устанавливать в любой точке страны.

Кроме того, муниципалитетам будет предоставлено право на размещение камер в общественных местах, не запрашивая разрешения полиции.

Взрывы в общественных местах теперь будут рассматриваться как нападение на государство. Максимальный срок наказания за этот вид преступлений предлагается увеличить до 18 лет лишения свободы.