Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Мадуро долговых обязательств

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе встречи в Москве затрагивали вопросы долговых обязательств, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопросы долговых обязательств кратко затрагивались в ходе недавнего визита - это единственное, что я вам могу подтвердить», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, обращался ли Мадуро к президенту Путину во время недавней встречи с просьбой реструктурировать долг Венесуэлы перед Россией.

Тем временем в Минфине сообщили, что Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией.

«Венесуэла провела очередной платеж по долгу России», – рассказали в ведомстве, не уточнив размер произведенного платежа.

Напомним, 26 сентября Песков сообщил, что вопрос о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не затрагивался.

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