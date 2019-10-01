Лавров написал стихотворение про пожар в тайге

Министр иностранных дел Сергей Лавров опубликовал в своей колонке для журнала «Русский пионер» стихотворение под названием «Выстрел в тайге».

Как отмечает «Русский пионер», министр написал стихотворение на тему номера «Дым».

«Получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу «Дымком» попахивает», – написал в аннотации к колонке Лаврова главный редактор журнала Андрей Колесников.

В трех четверостишиях министр описывает случай в тайге, охваченной пожарами:

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием «Дымок».

Это не первая публикация стихов главы МИД России. В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения министра, написанные почти 20 лет назад («Эмигранты последней волны», «Посошок», «Как будто вчера»). В феврале 2017 года было опубликовано сатирическое стихотворение главы МИД России, которое было написано в конце 1980 года, передает РИА «Новости».

Лавров известен также как автор гимна МГИМО.