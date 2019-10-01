Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 18 копеек – до 65,04 рубля, курс евро поднялся на 14 копеек – до 70,8 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 59,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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