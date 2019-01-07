Девушка-боец смешанных единоборств избила грабителя

На девушку-бойца UFC Поляну Виана в Рио-де-Жанейро напал грабитель, пригрозивший картонным пистолетом; она смогла обезвредить мужчину.

Виана ждала такси перед домом. Рядом с ней сел мужчина и спросил, который час. Она ответила и спрятала телефон, сообщает Sports.ru.

«Тогда он сказал: «Отдай телефон. Не сопротивляйся, я вооружен» и положил руку на рукоятку пистолета», – рассказала Виана.

Она оценила расстояние между ними и решила, что он не успеет достать пистолет. Тогда она встала, дважды ударила его рукой, а потом и ногой. После того, как мужчина упал, она придушила его сзади и усадила на скамейку дожидаться полиции.

Сама Виана не пострадала.

Когда приехала полиция, выяснилось, что пистолет был вырезан из картона.

Виана уже один раз пережила нападение грабителей. В бразильском городе Белене двое парней на мотоцикле пытались отобрать у нее телефон.