Пожар на месторождении нефти в ХМАО ликвидирован

Пожар на территории производственной площадки узла подготовки нефти на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели сообщили, что пожар удалось ликвидировать в 06.18 мск, пострадавших в результате инцидента нет, передает ТАСС.

Напомним, пожар на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) начался накануне вечером. Впоследствии пожар распространился на четыре печи выпаривания воды из нефти, общая площадь возгорания достигла 400 кв. м.