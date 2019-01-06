Площадь пожара на месторождении нефти в ХМАО выросла вдвое

Общая площадь пожара на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выросла вдвое, достигнув 400 кв. м., сообщил источник в экстренных службах.

В экстренных службах рассказали, что пожар распространился на четыре печи выпаривания воды из нефти, общая площадь возгорания достигла 400 кв. м, передает ТАСС.

По имеющимся сведениям, пожар начался в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти. В результате инцидента произошел разлив нефтепродукта.

Первоначально борьба с огнем велась силами и средствами самого предприятия, однако ликвидировать возгорание не удалось. В итоге 16 человек, обслуживавших установку, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. К борьбе с огнем приступили прибывшие сотрудники МЧС. К тушению пожара привлекли 14 единиц спецтехники и более 70 спасателей.

Позднее представитель пресс-службы «РН-Юганскнефтегаз», входящей в Роснефть, сообщил, что пожар на территории производственной площадки узла подготовки нефти на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализован.

Напомним, пожар на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) начался накануне вечером.