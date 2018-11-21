Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий рассказал о состоянии спасенного из-под завалов в Магнитогорске 10-месячного ребенка.

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», – приводит его слова ТАСС.

Радецкий подчеркнул, что врачи наблюдают за ребенком в круглосуточном режиме, его состояние в настоящее время оценивается как стабильное.

Младенец находится в отделении реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

На момент эвакуации в Москву 1 января у мальчика была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание. Проведенные в столице исследования показали, что повреждений мозга у малыша нет. Кроме того, врачи считают, что с большой вероятностью обмороженную ногу мальчика удастся спасти.

Глава российского государства Владимир Путин лично поблагодарил сотрудников МЧС за спасение 10-месячного Ивана Фокина в Магнитогорске, где обрушилась часть жилого дома.