Российский аэропорт признан самым пунктуальным в мире

Самым пунктуальным среди крупных аэропортов мира по итогам 2018 года признан Шереметьево (SVO), об этом говорится в докладе британской аналитической компании OAG.

Согласно данным в докладе, задержка 87% рейсов, вылетевших и прилетевших в Шереметьево в 2018 году, составляла не более 15 минут, передает ТАСС.

Аэропорт поднялся на первое место с третьего, которое он занял по итогам исследования 2017 года.

Второе и третье места заняли аэропорты Дохи (Катар) и Миннеаполиса (США) с 84,91% и 84,02% рейсов соответственно.

Среди самых пунктуальных малых аэропортов мира на первом месте оказался аэропорт Минска (MSQ), 92,35% рейсов которого прилетают и улетают вовремя или с минимальной задержкой.

Самой пунктуальной авиакомпанией по итогам исследования была признана панамская Copa Airlines. Она сместила латвийскую AirBaltic, которая находилась в лидерах рейтинга четыре года подряд.