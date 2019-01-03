Француз погиб в ДТП с автобусом в Саратовской области

Одной из жертв ДТП в Саратовской области стал гражданин Франции, сообщил источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло в среду утром рядом с селом Синодское. Столкнулись автомобиль Ford Fusion и автобус Iveco. Четыре человека, которые находились в легковой машине, погибли, среди них, по словам источника РИА «Новости», был 33-летний гражданин Франции.

Прокуратура подтвердила, что среди погибших есть иностранный гражданин.

По предварительной версии, водитель Ford Fusion, который также погиб в ДТП, не справился с управлением, допустил занос машины и выезд на встречную полосу.

Пострадали трое пассажиров автобуса.