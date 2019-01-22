Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 21 копейку – до 66,6 рубля, курс евро поднялся на 16 копеек, составив 75,61 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,75% – до 62,27 доллара за баррель, передает РИА «Новости».