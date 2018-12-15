Трамп составил список своих «врагов» в Белом доме

Клифф Симс, один из бывших помощников президента США Дональда Трампа, написал книгу «Команда гадюк» (Team of Vipers), в которой рассказал о работе американской администрации.

В книге приводятся слова Джона Келли, который заявил, что работа главой аппарата сотрудников администрации стала худшей в его жизни. При этом Келли употребил нецензурное слово, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Келли также заявил, что день увольнения «станет лучшим днем» с начала работы на данном посту (это заявление Келли сделал еще до того, как он и Симс ушли со своих должностей).

Washington Post отмечает, что Симс поддерживает политику Трампа, но при этом автор книги указывает на подозрения президента по отношению к помощникам. При поддержке Кейта Шиллера, который долгое время работал помощником и телохранителем Трампа, был составлен список «врагов внутри администрации».

По словам Симса, Трамп заявил: «Мы собираемся избавиться от всех змей, даже от тех, кто обитает на самом дне».

В своей книге Симс, который «пользовался необычным личным доступом в окружение Трампа, рассказывает о наполненных ругательствами сценах хаоса, дисфункции и двуличия президента, членов его семьи и чиновников администрации», передает РИА «Новости».