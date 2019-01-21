Россия призвала Норвегию к диалогу в связи с помехами GPS

В российском дипломатическом представительстве считают, что Норвегия не готова вести профессиональный диалог в связи с помехами GPS, которые возникли в северной части скандинавской страны.

Посольство России в Осло полагает, что при решении подобных проблем можно использовать контакты по линии авиационных властей и канал связи между Оперативным стратегическим командованием Северного флота и Главным оперативным командованием ВС Норвегии. Такой комментарий диппредставительство дало журналу Politiforum, опубликовав свое письмо на странице в Facebook.

«Выдвигаемые норвежской стороной обвинения в связи с якобы наблюдавшимися помехами GPS-сигналам в Северной Норвегии носят декларативный характер. Несмотря на наши неоднократные официальные просьбы (согласованные с экспертами Минобороны России) в адрес МИД Норвегии, нам до сих пор не предоставлены материалы объективного контроля технических средств наблюдения», – говорится в заявлении посольства России.

Также в сообщении отмечается, что, судя по всему, «норвежские партнеры решают другие задачи, предпочитая вместо профессионального диалога делать заявления в СМИ».

По словам министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, Осло готово к предложению Москвы «обсудить вопрос на экспертном уровне», передает ТАСС.

Ранее норвежское министерство обороны заявило о «причастности» России к сбоям в работе GPS во время учений НАТО. Также Норвежское авиационное управление предупредило пилотов о проблеме с GPS-навигацией в районе северного города Киркенеса.

Напомним, в Совете безопасности России рассказали, что инцидент со сбоем GPS в ходе учений был исчерпан благодаря позиции Финляндии по данному вопросу.