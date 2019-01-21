Россия призвала Норвегию к диалогу в связи с помехами GPS

Взгляд
21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:24  |  vz.ru
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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В Германию вернулись методы Штази

«Альтернативе для Германии» удалось спровоцировать резкую ненависть немецкого истеблишментаФото: Reinhard Krause/Reuters
В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии» власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Соберись, тряпка, и выброси елку

Наталья Осс, журналист, писатель
Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
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У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Исполнилось два года со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Мейнстримные СМИ, само собой, привычно критиковали хозяина Белого дома. К годовщине подготовили очередное «разоблачение» президента. Подробности...
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Невозможно представить китайского Солженицына

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Большинство антисоветских легенд, мифов, иллюстрирующих их цифр, с самой перестройки и до сих пор имеющих хождение, восходят к эмиграции. Шаламовское определение Солженицына как «орудия холодной войны» – вовсе не фигура речи. Подробности...
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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        • Нет, никогда и никому

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          Россия призвала Норвегию к диалогу в связи с помехами GPS

          21 января 2019, 15:13

          Текст: Анастасия Норина

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          В российском дипломатическом представительстве считают, что Норвегия не готова вести профессиональный диалог в связи с помехами GPS, которые возникли в северной части скандинавской страны.

          Посольство России в Осло полагает, что при решении подобных проблем можно использовать контакты по линии авиационных властей и канал связи между Оперативным стратегическим командованием Северного флота и Главным оперативным командованием ВС Норвегии. Такой комментарий диппредставительство дало журналу Politiforum, опубликовав свое письмо на странице в Facebook.

          «Выдвигаемые норвежской стороной обвинения в связи с якобы наблюдавшимися помехами GPS-сигналам в Северной Норвегии носят декларативный характер. Несмотря на наши неоднократные официальные просьбы (согласованные с экспертами Минобороны России) в адрес МИД Норвегии, нам до сих пор не предоставлены материалы объективного контроля технических средств наблюдения», – говорится в заявлении посольства России.

          Также в сообщении отмечается, что, судя по всему, «норвежские партнеры решают другие задачи, предпочитая вместо профессионального диалога делать заявления в СМИ».

          По словам министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, Осло готово к предложению Москвы «обсудить вопрос на экспертном уровне», передает ТАСС.

          Ранее норвежское министерство обороны заявило о «причастности» России к сбоям в работе GPS во время учений НАТО. Также Норвежское авиационное управление предупредило пилотов о проблеме с GPS-навигацией в районе северного города Киркенеса.

          Напомним, в Совете безопасности России рассказали, что инцидент со сбоем GPS в ходе учений был исчерпан благодаря позиции Финляндии по данному вопросу.


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