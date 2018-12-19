В Совбезе рассказали, как был исчерпан инцидент со сбоем GPS на учениях НАТО

Скандал со сбоем GPS на учениях НАТО в Норвегии был исчерпан за короткий срок благодаря позиции финских партнеров, сообщил помощник секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

«Инцидент со сбоем систем GPS также можно и нужно обсуждать спокойно, в деловом тоне, избегая политической ангажированности и истерии. Не могу не отметить позицию наших финских партнеров, которые предпочли в формате диалога обменяться соображениями по поводу случившегося», – рассказал Венедиктов в интервью РИА «Новости».

В результате, отметил он, инцидент был исчерпан в считанные дни.

В ноябре премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявлял, что к нарушениям работы системы GPS во время учений НАТО могла быть причастна Россия. Позже минобороны Норвегии официально заявило, что считает Россию «причастной» к сбоям в работе GPS.

В Кремле сообщили, что ничего не знают об этом. Официальный представитель МИД Мария Захарова предполагала, что Норвегия могла использовать скандал вокруг работы GPS, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.