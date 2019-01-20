При пожаре на курорте Куршавель погибли два человека

В результате пожара в здании на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах погибли по меньшей мере два человека, еще 14 пострадали, сообщила префектура полиции.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в одном из зданий, где проживали работники курорта. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.