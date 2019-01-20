Нурмагомедов не исключил годовой дисквалификации

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов не исключил, что его временно дисквалифицируют за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

На встрече с фанатами в Мельбурне Нурмагомедов предположил, что речь может идти о дисквалификации на девять месяцев или на год, передает RT.

Дело будет рассматриваться Атлетической комиссией штата Невада 29 января.

В связи с этим Нурмагомедов заявил, что пока сложно выдвигать предположения о следующем возможном сопернике.