Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 26

Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске извлечены тела 25-го и 26-го погибших, сообщает МЧС.

25-й погибшей оказалась женщина, 26-м погибшим – мужчина, передает ТАСС.

Между тем, глава Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что трое погибших при взрыве газа – дети, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что погибли два ребенка.

Напомним, утром 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия обрушился один подъезд.