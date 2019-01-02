Состояние спасенного в Магнитогорске младенца удалось стабилизировать

Состояние 11-месячного Ивана Фокина удалось стабилизировать, хотя он и остается в очень тяжелом состоянии, сообщил президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Состояние Вани остается очень тяжелым. Бесследно пройти многочасовое пребывание на холоде, понятно, не могло. И, кроме того, он получил многочисленные тяжелые травмы», – передает его слова «Российская газета».

Он поблагодарил спасателей и врачей в Магнитогорске, первыми пришедших на помощь к ребенку.

«Работали быстро и грамотно, и сделали все от них зависящее, чтобы спасти ребенка», – отметил знаменитый доктор.

Специализированную помощь Ване оказывали и на борту самолета, которым его доставили в Москву.

«Я очень благодарен моим коллегам, которые по зову сердца в экстренном порядке прибыли на работу, чтобы оказать мальчику помощь. Бригада врачей работала всю ночь, состояние ребенка удалось стабилизировать, хотя оно остается очень тяжелым. Угроза ампутации пострадавшей конечности уменьшилась. Но давать однозначный прогноз рано. Осложнения могут возникнуть в любую минуту», – сказал Рошаль.

Он добавил, что в донорской крови нет нужды.

История спасения этого ребенка стала настоящим чудом, о чем заявили сами спасатели. Один из них рассказал, как удалось найти младенца, и что помогло ему выжить. Газета ВГЛЯД писала, что ребенка смогли достать из-под завалов днем во вторник, ради этого была организована масштабная операция. Всей его семье также удалось спастись.