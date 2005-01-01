Самое популярное яйцо Instagram треснуло

Аккаунт Instagram с фотографией куриного яйца, ставшей самым популярным постом в истории соцсети, опубликовал новое фото.

Аккаунт world_record_egg появился в начале января. Автор опубликовал фото куриного яйца и предложил побить рекорд по лайкам, передает РИА «Новости».

За несколько недель аккаунту удалось собрать более 26 млн лайков. Сейчас их более 49 млн. У аккаунта 8 млн подписчиков.

Теперь в аккаунте появилось фото такого же яйца, только с небольшой трещиной сверху.

Пост «лайкнули» 4,8 млн человек.

Прежний рекорд Instagram принадлежал фотографии новорожденной дочери модели Кайли Дженнер.