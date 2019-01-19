В Риге отменили крещенские купания

В столице Латвии отменили крещенские купания в связи с форс-мажорными обстоятельствами, сообщили в Латвийской православной церкви (ЛПЦ).

В ЛПЦ пояснили, что в связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве (Западная Двина) начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил заблаговременно подготовленные конструкции для купания, передает ТАСС.

В Латвийской православной церкви предупредили, что использование неустойчивых конструкций может представлять опасность для людей.

«Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13.00 (14.00 мск), однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские окунания в Риге отменены», – отметили в ЛПЦ.

Напомним, в прошлом году ВЦИОМ выяснил, сколько россиян купаются в проруби на Крещение.