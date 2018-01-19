ВЦИОМ выяснил, сколько россиян купаются в проруби на Крещение

О желании совершить крещенское купание в 2018 году заявил почти каждый седьмой россиянин (15%), свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, о том, что никогда не участвовали в крещенском купании, заявили 73% респондентов, при этом 15% заявили о готовности принять участие в обряде.

При этом 59% опрошенных говорили о планах пойти в церковь за святой водой и 48% хотят собраться с близкими за праздничным столом, передает ТАСС.

Дату празднования Крещения – 19 января – знают 67% сограждан.

«Крещение для россиян – это в первую очередь церковный праздник (31%), связанный также с широко известной традицией купания в проруби (26%), вызывающий положительные ассоциации (17%)», – сообщает ВЦИОМ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 января методом телефонного интервью. Объем выборки 1 тыс. человек, максимальный размер ошибки не превышает 3,2%.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что отношение россиян к религии отмечено противоречиями.