Роскосмос решил заняться оборудованием для добычи нефти

Роскосмос готовит соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром нефть» в сфере разработки оборудования для добычи нефти, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Готовы производить в интересах партнера силовое оборудование и разработать технологию гидравлического разрыва пласта. Началась подготовка соглашения о сотрудничестве», – написал Рогозин в своем Twitter.

Предполагается, что технология гидравлического разрыва пласта поможет «оживить» скважины, где добыча нефти и газа традиционными методами невозможна, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе Рогозин пожаловался на недостаточное финансирование Роскосмоса.