Рогозин заявил о недостаточном финансировании Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пожаловался на недостаточное финансирование организации, учитывая предъявляемые к ней требования.

«Я хочу напомнить, что сегодня финансирование Роскосмоса в 20 раз меньше, чем финансирование НАСА, а требуют с нас примерно то же самое, что требуют с НАСА», – цитирует ТАСС интервью Рогозина телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что космическая деятельность – это «витрина технологических возможностей страны и надо ее должным образом финансировать». Тогда, по его словам, будет отдача.

Рогозин сообщил, что сейчас в отрасль пришли люди, готовые работать на воссоздание величия российского лидерства в космосе.

«Так или иначе мы считаем, что классные специалисты должны получать иногда даже больше начальства, поэтому заработные платы – это моя головная боль номер один, я ей занимаюсь», – сказал он и пообещал в 2019 году работать над тем, чтобы молодежь могла получить не только интересную работу, но и достойную заработную плату в отрасли.

Также Рогозин рассказывал, что Роскосмос примет новую стратегию, в которой будет прописана цель вернуть России лидерство в космосе.