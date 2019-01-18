За пять лет Россия лишилась половины банков

В России за последние пять с половиной лет количество действующих банков сократилось вдвое, об этом свидетельствует статистика Центробанка.

В июле 2013 года в России работал 894 банк, а к началу 2019 года их осталось 440, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦБ.

За 2018 год в России прекратили работу 77 банков. В 2015 их стало меньше на 102, в 2016 – на 106.

Отмечается, что основанием для прекращения деятельности банков были отзывы лицензии регулятором из-за плохого финансового состояния и нарушений требований законодательства.