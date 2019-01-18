Нефть подорожала на данных о снижении добычи странами ОПЕК

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на фоне информации ОПЕК о снижении добычи сырья странами организации в декабре.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,9% – до 61,73 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,09%, составив 52,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».