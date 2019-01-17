Умерла знаменитая российская пенсионерка-путешественница

Пожилая россиянка Елена Ерохова из Красноярска, ставшая известной как баба Лена благодаря своим путешествиям, скончалась в возрасте 91 года, сообщают СМИ со ссылкой на родственников пенсионерки.

С декабря 2018 года женщина находилась в онкологическом центре, у нее был диагностирован рак четвертой стадии, передает ТВК6.

Ерохова начала путешествовать по миру в 83 года, она побывала в Таиланде, Вьетнаме, Германии, Чехии. 90-летний юбилей пенсионерка отпраздновала в Доминикане, она планировала отправиться в очередное путешествие на Тенерифе.