Прокурор возразил против ареста экс-директора производителя водки

На рассмотрении ходатайства следствия о заключении под стражу экс-директора «Алкогольной сибирской группы» (производит водку под наименованиями «Пять озер» и «Хаски») Игоря Савельева гособвинение возразило следствию.

В Тверском суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства следствия об избрании Савельеву меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, бывший директор подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

Прокурор в ходе рассмотрения отметил, что преступление нужно квалифицировать как совершенное в сфере предпринимательской деятельности. Фигуранты таких дел не могут быть заключены под стражу. По мнению прокурора, следствие не предоставило доказательств, свидетельствующих о том, что подозреваемый может скрыться или препятствовать расследованию.

«Оснований для избрания подозреваемому испрашиваемой меры пресечения нет... ходатайство следствия является незаконным и удовлетворению не подлежит. Вместе с тем, для установления обстоятельств необходимо избрать Савельеву меру пресечения в виде запрета определенных действий», – сказал прокурор.

Савельев подозревается по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Савельев был задержан во вторник в офисе компании «Алкогольной сибирской группы». В пресс-службе компании заявили, что это никак не связано с деятельностью коммерческой структуры или с его работой на посту директора компании. Точные причины задержания Савельева не раскрывались. Новым гендиректором стала финансовый директор компании Елена Тябутова.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 года. До этого он был гендиректором комбината «Русагро» в Екатеринбурге, еще раньше работал гендиректором по России американской компании Wrigley и президентом этой фирмы по региону «Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка и Южная Америка».