В Москве задержали гендиректора одного из крупнейших производителей водки

По подозрению в мошенничестве задержан гендиректор «Алкогольной сибирской группы», которая производит водку «Пять озер» и «Хаски», Алексей Савельев, сообщили два источника на алкогольном рынке.

Савельева задержали во вторник в офисе компании в Москве в рамках уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ. Владелец АСГ Андрей Стрелец подтвердил задержание топ-менеджера, подчеркнув, что это связано «с деятельностью Игоря Савельева» и не связано с «Алкогольной сибирской группой», сообщает РБК.

Стрелец отметил, что компания работает в штатном режиме. Савельева сняли с поста гендиректора компании, вместо него назначена Елена Тябутова, финансовый директор АСГ.

«Игорь Савельев прекратил трудовой контракт с АСГ, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ», – сообщили в компании.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 года. До этого он был гендиректором комбината «Русагро» в Екатеринбурге, еще раньше работал гендиректором по России американской компании Wrigley и президентом этой фирмы по региону «Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка и Южная Америка».