Мэр Назрани снизил зарплату руководству ЖКХ и повысил ее дворникам

Мэр Назрани (Ингушетия) Алихан Тумгоев подверг критике работу городского ЖКХ и сообщил о решении снизить зарплату руководящему составу ведомства, повысив доходы дворников.

Тумгоев сообщил в Instagram, что у него «состоялся не совсем приятный разговор с сотрудниками городского ЖКХ».

Мэр указал, что постоянно следит «за санитарным состоянием в муниципальном образовании», собирает пакеты с мусором, пока некоторые сотрудники ЖКХ «отсиживаются в бухгалтерии».

«Так не пойдет. С сегодняшнего дня я не позволю вам отсиживаться в бухгалтерии – ни в субботу, ни в воскресенье. Зарплата простых коммунальщиков, которые работают в любую погоду, будет увеличена, а бухгалтерии и руководству предприятия сокращена», – заявил глава города.

В пресс-службе администрации муниципального образования уточнили, речь идет о городской службе ЖКХ, подведомственной мэрии и обслуживающей как город, так и несколько округов, которые в него входят, передает «Интерфакс».

Тумгоев также призвал коммунальщиков сообщать ему о проблемах, с которыми они сталкиваются, чтобы ничто не мешало нормальной работе по уборке мусора.

Кроме того, он подчеркнул, что без взаимной помощи и понимания горожанами важности этого вопроса проблемы с санитарным состоянием исключительно силами коммунальщиков не решить.