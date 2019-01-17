КС обязал уточнить норму закона о СМИ для учредителей с двойным гражданством

Конституционный суд (КС) России признал частично неконституционной норму закона о СМИ из-за отсутствия ясности в части о корпоративных правах учредителей СМИ с двойным гражданством.

В четверг КС огласил постановление по жалобе руководителя музыкальной корпорации PMI Евгения Финкельштейна – он имеет двойное гражданство и из-за этого ограничен в правах владения, управления СМИ, передает ТАСС.

В материалах суда указывается, что «нет ясности в вопросе о том, может ли гражданин России, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала хозяйственного общества».

Эта неопределенность приводит к непредвиденным рискам «как для имущественных прав совладельца, так и для правоспособности самого хозяйственного общества».

Следовательно, «по указанным позициям оспоренная норма не соответствует Конституции России».

Напомним, в России в январе 2016 года иностранцам и лицам с двойным гражданством запретили владеть более 20% компаний – учредителей СМИ.

В июне 2018 года стало известно, что бизнесмен Роман Абрамович продает часть своей доли в АО «Первый канал» из-за данных ограничений.