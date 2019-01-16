Путин потребовал реального исполнения нацпроектов

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства добиваться реального исполнения нацпроектов, а не на бумагах, и поручил вести тщательный поквартальный контроль.

«Эти результаты должны будут выражаться не в цифрах и в отчетах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле», – передает его слова ТАСС.

Он призвал членов правительства перейти к реальной практической работе, которая позволит достичь важнейших для страны практических результатов.

«Рассчитываю на то, что эта работа будет напряженной и результативной», – сказал глава государства.

В конце декабря Путин сообщил, что в первом квартале 2019 года будет развернута работа по нацпроектам. Также он говорил, что реализация национальных проектов должна дать реальные позитивные результаты уже в 2019 году.