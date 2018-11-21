Путин предложил бизнесу подключиться к нацпроектам

Президент России Владимир Путин отметил, что власти и бизнес должны сотрудничать в повышении производительности труда и модернизации производства, и призвал предпринимателей к совместной работе в реализации нацпроектов.

«Безусловно, в этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу. Без этого трудно себе представить развитие экономики вообще. Мы видим в вас ответственных, деятельных партнеров. Общество действительно рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России», – передает его слова РИА «Новости».

Путин добавил, что уже в первом квартале 2019 года будет развернута работа по нацпроектам.

«И, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, с вашими коллегами, которых, может быть, и нет, с бизнесом в целом по развитию нацпроектов», – добавил президент.

Накануне Путин заявил, что реализация национальных проектов во исполнение суперуказа должна дать реальные позитивные результаты уже в 2019 году.