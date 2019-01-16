IBSF дисквалифицировала троих российских бобслеистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до 2020 года.

В пресс-релизе IBSF в качестве причины отстранения спортсменов значится нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

В декабре сообщалось, что IBSF временно отстранила Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.