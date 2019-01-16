Россия призвала страны ЕС получить от Брюсселя гарантии по «Турецкому потоку»

Если страны ЕС заинтересованы в российском газе, то им нужно получить гарантии со стороны Брюсселя, что продолжение «Турецкого потока» не сорвут, заявил президент России Владимир Путин.

В интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» он заявил, что маршрут поставок будет учитывать позицию Еврокомиссии.

По словам Путина, заинтересованные члены ЕС должны получить гарантии того, что проект не будет сорван из-за «произвольного политического решения» со стороны руководства ЕС, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что один из возможных вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода – маршрут Болгария – Сербия – Венгрия.