Патрушев рассказал о попытках Британии поднять свой авторитет за счет России

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал Великобританию «знаменосцем» антироссийской компании в мире.

Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что Британия пытается поднять свой авторитет и «сплотить расколотое общество» с помощью компании против России, передает РИА «Новости».

«Сегодня дело дошло до того, что о значимых решениях Белого дома британское руководство узнает из СМИ. При этом Великобритании не удалось сохранить за собой даже роль лидера Старого света. В континентальной Европе уже устали от однобокой и заносчивой политики Лондона, который по старой привычке пытается диктовать свои «правила игры». Подтверждением этому является Brexit, который отрывает британцев от Европы», – пояснил глава Совбеза.

Также Патрушев назвал британскую новостную корпорацию Би-би-си «фабрикой по производству фейковых новостей».

Напомним, 10 января Роскомнадзор проверил Би-би-си и выявил материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».

До этого британский медиарегулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.