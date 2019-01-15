На Украине предсказали потерю статуса морского государства

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук предсказал потерю страной статуса морского государства в случае, если Киев не займется формированием системной морской политики.

«В данный момент мы должны говорить об имитации этой (морской) политики и проведении не системной, а на низком уровне рваной или ситуативной политики в нашем государстве... Так не может долго продолжаться, в конечном итоге мы просто потеряем статус Украины как морского государства»,- сказал Гайдук на брифинге, трансляцию которого вело агентство «Главком», передает РИА «Новости».

Экс-командующий отметил, что такая ситуация сложилась из-за недофинансирования сфры и отсутствия «политической воли» развивать государственную морскую политику.

По словам Гайдука, власти должны создать нормативно-правовое регулирование морской политики и сформировать доктрину на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Эти меры, по его мнению, должны минимизировать и локализовать угрозы с морского направления. Кроме того, Гайдук заявил, что после анализа нужно отменить неработающие нормативные акты.

В декабре украинское правительство утвердило новую морскую доктрину страны на период до 2035 года, в которой зафиксировано усиление позиций страны в Азовском и Черном морях.