Названо имя сбившего самолет генсека ООН летчика

По данным бельгийской газеты De Morgen, пилот Ян Ван Риссегем якобы признался десантнику Пьеру Коппенсу в том, что командовал истребителем, сбившим в ночь на 18 сентября 1961 года самолет с генсеком ООН Дагом Хаммаршельдом.

По официальным данным, Хаммаршельд погиб в авиакатастрофе на территории Северной Родезии (современной Замбии). На борту было 16 человек, все погибли. De Morgen пишет, что Ван Риссегем признался в атаке на лайнер бывшему бельгийскому десантнику Пьеру Коппенсу, который сейчас живет в Испании, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что Ян Ван Риссегем сбил самолет, потому что он сам мне рассказал об этом», – приводит издание слова Коппенса.

Коппенс с апреля по июнь 1965 года проходил стажировку в аэропорту Моорзеле в окрестностях бельгийского города Кортрейка. Ван Риссегем работал там пилотом.

Сам Риссегем умер в 2007 году.

Шведский дипломат Даг Хаммаршельд возглавлял ООН в 1953–1961 годах. В 1961 году он участвовал в миротворческой миссии ООН в Демократической республике Конго, однако в ночь с 17 на 18 сентября его самолет на подлете к Ндоле потерпел катастрофу.

Точные причины катастрофы не назывались, однако в августе 2011 года британская газета The Guardian опубликовала результаты независимого расследования, согласно которым самолет был сбит. В итоге международная комиссия юристов приступила к новому расследованию обстоятельства смерти генсека ООН. В декабре 2017 года на ГА ООН было решено провести дополнительное расследование обстоятельств гибели генсека в связи с появлением новой информации.