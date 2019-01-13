В Шереметьево назвали причину выезда самолета за пределы ВПП

Глава дирекции общественных связей аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова рассказала, почему самолет Boeing-747 чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как следует из объяснительной командира самолета, по предварительным данным, управлял воздушным судном второй пилот. Самолет отклонился из-за «асимметричного вывода двигателей РУДами» на взлет.

РУД – рычаг управления двигателями, передает ТАСС.

Напомним, в Шереметьево при взлете самолет выехал за пределы ВПП, которая после этого была временно закрыта. Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме. Самолет направлялся в Прагу, на борту было 47 человек.