Стало известно о планах по строительству новой ветки московского метро

В 2021–2022 годах начнется строительство новой ветки столичного метро, которая свяжет центр Москвы с Рублево-Архангельским, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Работу будут вести в два этапа: сначала построят линию от Строгино до Рублево-Архангельского, после этого – от Строгино в центр Москвы. Новую ветку соединят с действующей станцией «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро, сообщает «Мослента».

Сейчас разрабатывается градостроительная документация совместно со Сбербанком.

Длина линии может составить около 19 километров, на ней будут расположены семь станций: «Шелепиха», «Улица Народного Ополчения», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года будут открыты еще 14 станций Московского метрополитена.