Летевший в Махачкалу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс по маршруту Сургут – Махачкала, экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщили в справочной службе воздушной гавани.

В справочной службе аэропорта Сургута сообщили, что самолет совершил экстренную посадку по техническим причинам, среди пассажиров пострадавших нет, передает ТАСС.

Повторный вылет самолета планируется до 09.00 по местному времени (07.00 мск).

Отметим, это уже второй подобный случай в России за минувшие сутки. Так, в субботу вечером самолет российской авиакомпании Nordwind, вылетевший из Симферополя в Москву, вернулся в аэропорт крымской столицы.

«Рейс N4-534 авиакомпании Nordwind, выполнявший перелет по маршруту Симферополь – Москва (Шереметьево), после взлета из аэропорта Симферополь запросил посадку в аэропорту вылета. Согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо», – сообщили в пресс-службе воздушной гавани Симферополя, добавив, что посадка была произведена в штатном режиме в 20.56 мск.

В экстренных службах региона уточнили, что самолет вернулся в Симферополь по техническим причинам, связанным с состоянием лайнера и не являющимся критическими. В аэропорту заверили, что всех пассажиров доставят в Москву резервным бортом.