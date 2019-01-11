Уголовное дело о халатности возбуждено против руководства «Ижавиа»

В отношении руководителя авиакомпании «Ижавиа» Александра Синельникова возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Удмуртская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность») в отношении руководителя компании и иных должностных лиц ОАО «Ижавиа», передает ТАСС со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Оно связано с несвоевременной оплатой «Ижавиа» горюче-смазочных материалов, что привело к задержкам рейсов и не предоставлению пассажирам резервных самолетов.

В прокуратуре уточнили, что в конце декабря задержаны рейсы «Ижавиа» по маршруту Самара – Сочи и Самара – Симферополь, на которые был зарегистрирован 191 пассажир. Это, в свою очередь, привело к задержкам еще 13 авиарейсов.

Нарушения «повлекли нарушение прав более одной тысячи пассажиров, которые прибыли в пункты назначения с опозданием на срок более 10 часов».

ОАО «Ижавиа» создано в 1944 году, 100% акций принадлежат Республике Удмуртия. Компания эксплуатирует самолеты Як-42Д и Ан-24.

В июле самолет Як-42, принадлежащий компании «Ижавиа», получил повреждение при посадке в московском аэропорту Домодедово.