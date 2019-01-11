Матвиенко предложила восстановить должность генерал-прокурора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание генерал-прокурора к 300-летию Генпрокуратуры.

«Дата 12 января приурочена к учреждению поста генерал-прокурора императором Петром Первым в 1722 году. Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание – генерал-прокурор? И звучит солиднее, да и бояться, Юрий Яковлевич, будут точно больше», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

Спикер обращалась к генпрокурору России Юрию Чайке во время торжественного заседания ведомства.

День работника прокуратуры отмечается 12 января. Он связан с указом Петра Первого от 1722 года, который постановил, что «надлежит быть при Сенате Генерал-Прокурору и Обер-Прокурору, а также во всякой Коллегии по Прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-Прокурору». Они были призваны бороться с «беспорядками в делах, неправосудием, взяточничеством и беззаконием».