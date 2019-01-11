Названы потери российской экономики в новогодние праздники

Экономика России за время простоя производств в новогодние праздники потеряла 1,32 трлн рублей, посчитали в РЭУ имени Плеханова.

Потери экономики оцениваются в 1,25% от прогнозируемого ВВП, цитируют «Известия» доцента РЭУ Никиту Моисеева.

По его словам, это связано с тем, что в праздничные дни не действует большая часть обрабатывающих производств – металлообработка, машиностроение, строительство.

В прошлом году, отметил он, подсчеты не проводились, но потери оцениваются, в 1,2% ВВП (1,2 трлн рублей).

В то же время некоторые отрасли получают выгоду в праздники. Это сфера продаж и услуг.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил разрешить россиянам использовать дни новогодних каникул в любое время года, и выходить на работу с 1 января.