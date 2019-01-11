Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник

Китай успешно вывел на орбиту новейший коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсин 2D» (Zhongxin 2D), предназначенный для телевещания, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на всей территории КНР, сообщило Синьхуа.

Запуск состоялся в 01.11 по местному времени (20.11 мск, четверг) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» и стал первым для КНР в 2019 году, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре Китай завершил формирование группировки спутников для предоставления навигационных услуг странам-участницам проекта «Один пояс – один путь».