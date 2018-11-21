Американские военные сообщили о сгоревшем в атмосфере российском спутнике

В атмосфере сгорел российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око», сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В сообщении говорится, что «Космос-2430» прекратил орбитальное существование 5 января, передает ТАСС.

Напомним, по неподтвержденным данным, связь с аппаратом потеряли около 2014 года из-за выработки им своего ресурса.

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в 2014 году вышел из строя последний спутник советской системы «Око-1», и Россия временно осталась без спутников предупреждения о запуске, но в 2015 году был запущен первый спутник новой Единой космической системы «Тундра».