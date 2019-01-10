Трамп отказался отвечать на новые вопросы по «российскому делу»

Глава американского государства Дональд Трамп не собирается отвечать на новые вопросы команды спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, сообщил адвокат президента Рудольф Джулиани.

Как заявил Джулиани, команду Трампа «не убедили в том», что у спецпрокурора остались вопросы, на которые Мюллер не знает ответов.

«Насколько это касается нас, все завершено», – приводит ТАСС со ссылкой на Reuters слова Джулиани.