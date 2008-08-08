Иван Ургант спародировал лайф-коуча Тони Роббинса

Актер и телеведущий Иван Ургант высмеял в своем шоу «Вечерний Ургант» выступление в Москве мотивационного спикера Тони Роббинса.

«Вот афиша. Вся Москва обклеена была. До сих пор многие думают, что это один из кандидатов в мэры Москвы», – приводит слова Урганта Ura.ru.

По словам Урганта, такое дорогостоящее мероприятие могли посетить только те люди, у которых есть деньги и кто не понимает, что с ними делать.

В том, что Дмитрий Дибров пошел на тренинг Роббинса, Ургант увидел символизм. «Ведущий «Кто хочет стать миллионером» пошел на тренинг для людей, которые хотят стать миллионерами», – сказал Ургант.

Семинар Тони Роббинса, состоявшийся в Москве в начале сентября, вызвал общественный резонанс. Семинар посетили более 20 тыс. человек, цена за билет достигала 500 тыс. рублей.

Позже участница тренинга по имени Анджелика подала иск к организаторам выступления Роббинса на 200 тыс. рублей, заявив, что этот «лохотрон» вызвал у нее депрессию.