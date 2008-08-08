Иван Ургант спародировал лайф-коуча Тони Роббинса

Взгляд
8 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
Разделы

Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

Третья попытка освободить Донбасс от фашистов еще не завершена

Потери советских войск в ходе Донбасской операции составили 66166 человек убитымиФото: lavd.mvdlnr.ru
Ровно 75 лет назад Донбасс был освобожден от немецких войск, но в наше время он все еще воюет. В том числе, против фашистов. Этот юбилейный день из истории ВОВ мало похож на праздничный. Продолжительность конфликта на востоке Украины уже превысила длительность Великой Отечественной войны. Но вера в мирное и светлое будущее у жителей Донбасса остается. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

      Перейти а раздел…

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...

      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Плавучий кран врезался в опору Крымского моста
          Патриарха Варфоломея обвинили в нарушении канонической территории УПЦВ английском городе Барнсли произошел «серьезный инцидент»Британия прикрылась ЧМ-2018 в «деле Скрипалей»В Германии рассказали о позоре Запада в Сирии
          Британский политолог призвал не верить в «тупость» агентов ГРУЛондон нашел «ключ» к расследованию «дела Скрипалей»Обнаружена «ключевая роль» Украины в канадской демократииЗахарова показала игривое фото
          США отозвали глав дипмиссий в трех странахВерховный суд понизил в статусе скандальную судью ХахалевуКлимкина высмеяли за клоунские штаны (фото)Кадыров поручил уточнить границы Чечни

          Главная тема


          Третья попытка освободить Донбасс от фашистов еще не завершена

          Glide Breaker


          В США показали концепт перехватчика российских «Кинжалов»

          перешли черту


          На Украине заявили о «пробитом дне позора»

          2Б25 «Галл»


          В США российский миномет прозвали «тихой смертью»

          «по непонятным причинам»


          Российские пограничники удивились отсутствию украинских рыбаков в Азовском море

          политическое хамство


          Киев возмущен программой Би-би-си о «русском Крыме»

          демонстративное поведение


          США придумали ответ на «серию угроз российских военных» в Сирии

          армия и вооружение


          Специальный корабль ВМФ раскроет секреты удара США по Сирии

          космическое право


          Названа причина отказа российских космонавтов на МКС слушаться американского командира

          дело скрипалей


          Игорь Мальцев: Наглость против позорища. Кто кого сборет?

          Дело феминистки калугиной


          Ирина Алкснис: В данный момент наше государство ломает вековые стереотипы

          «результативная магия»


          Андрей Бабицкий: Оснований зубоскалить из-за банальностей коуча Тони Робинсона не так уж много

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Иван Ургант спародировал лайф-коуча Тони Роббинса

             8 сентября 2018, 12:44
          Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Актер и телеведущий Иван Ургант высмеял в своем шоу «Вечерний Ургант» выступление в Москве мотивационного спикера Тони Роббинса.

          «Вот афиша. Вся Москва обклеена была. До сих пор многие думают, что это один из кандидатов в мэры Москвы», – приводит слова Урганта Ura.ru.

          По словам Урганта, такое дорогостоящее мероприятие могли посетить только те люди, у которых есть деньги и кто не понимает, что с ними делать.

          В том, что Дмитрий Дибров пошел на тренинг Роббинса, Ургант увидел символизм. «Ведущий «Кто хочет стать миллионером» пошел на тренинг для людей, которые хотят стать миллионерами», – сказал Ургант.

           

          Семинар Тони Роббинса, состоявшийся в Москве в начале сентября, вызвал общественный резонанс. Семинар посетили более 20 тыс. человек, цена за билет достигала 500 тыс. рублей.

          Позже участница тренинга по имени Анджелика подала иск к организаторам выступления Роббинса на 200 тыс. рублей, заявив, что этот «лохотрон» вызвал у нее депрессию.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............